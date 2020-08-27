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13:18, 27 августа 2020

В Минске совершено нападение на посольство Ливии

Как сообщает портал TUT.BY, около 30-ти человек пытались проникнуть в здание дипмиссии, разбили окно и выломали дверь. Нападавшие избили временного поверенного.



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