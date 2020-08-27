Адвокат Дмитрий Динзе: За последние два года количество дел о госизмене увеличилось в несколько раз

По мнению адвоката Дмитрия Динзе, за последние два года количество дел о госизмене увеличилось во множество раз. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», объяснив это повышенным вниманием спецслужб к возможной утечке данных на Украину.

Ранее в Барнауле по подозрению в госизмене задержан военнослужащий российских ракетных войск. ФСБ подозревает его в передаче секретных данных разведке Украины.

«Дел о государственной измене стало очень-очень много за последние два года. Появилось множество уголовных дел, связанных с различного рода шпионажа, которые идут якобы от украинских граждан или российских в сторону Украины. В основном это происходит в Крыму. Связано это с тем, что разведки, что с нашей стороны, что с украинской отслеживают граждан Украины на территории России и военнослужащих в близлежащих районах», — сказал Д.Динзе.

По словам адвоката, со стороны обеих стран «ведутся определенные мероприятия, связанные с отслеживанием политической ситуации», и ведется сбор данных как с одной, так и с другой стороны. «В основном интересуют сведения, связанные с радиолокационным оборудованием, которое может располагаться на территории рядом с границей. Также сбор данных по военнослужащим, по сотрудникам спецслужб, и сбор войсковым частям, которые базируются на территории Крыма. Вот такая информация сейчас интересует спецслужбы Украины. И соответственно российская сторона пресекает все эти попытки. Но я думаю, что российская сторона и сама собирает подобные данные», — отметил он.

По словам Д.Динзе, обычно задержания по подобным делам проводятся при наличии неопровержимых доказательств преступления.