С 1 сентября процедура банкротства для физических лиц резко упрощается: для большинства она станет внесудебной

Для добровольного похода в «долговую яму» достаточно будет подать заявление в МФЦ, отмечает МК.

Упрощенная процедура банкротства коснется лишь тех, чьи долги укладываются в диапазон от 50 до 500 тысяч рублей. Заметим, что до этого стать банкротом можно было только по суду, причем с долгом лишь свыше полумиллиона. Однако, путь в банкроты выгоден далеко не всем. На банкротство во внесудебном порядке могут претендовать лишь те лица, в отношении которых судебные приставы уже провели процедуру изъятия имущества в полном объеме.

И хотя персональное банкротство снимает с плеч груз неподъемных долговых выплат, последствия такого шага оказываются не самыми приятными. Признанный банкротом гражданин, как выражаются юристы, поражается в правах. Ему отныне запрещается брать займы, кредиты, выдавать поручительства, совершать сделки. Кроме того, он лишается возможности вести бизнес через юридическое лицо.



Тем не менее, специалисты ожидают, что изменения повлекут за собой рост числа банкротов. Если за предыдущие пять лет действия закона о банкротстве физических лиц эту процедуру прошли лишь 150 тысяч человек. То за первые два года спрос на упрощенную процедуру может составить 500-600 тысяч человек.