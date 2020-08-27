57% россиян, опрошенных «Левада-центром», высказались за то, чтобы Александр Лукашенко оставался во главе Белоруссии

39% респондентов отрицательно относятся к протестующим, 33% заявили, что им безразлично, что происходит в соседней стране. При этом 38% опрошенных считают, что при разгоне протестующих в Минске силовики действовали жестко, но оправданно. 35% не видят оправдания жестокости полиции.