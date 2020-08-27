Транспортная полиция начала проверку после госпитализации политика Алексея Навального

Оппозиционер попал в больницу 20 августа, когда ему стало плохо в самолете, позже в состоянии комы его перевезли в клинику в Берлине.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре утверждают, что доследственная проверка органами полиции по факту ситуации с Навальным была инициирована в день его госпитализации в Омске. Уже осмотрена местность по маршруту передвижения Навального, изъято более сотни предметов, изучены видеозаписи систем наблюдения, проводятся десятки различных криминалистических исследований. В ведомстве отметили, что пока не нашли каких-либо «сильнодействующих или наркотических веществ». Сотрудники ФБК ранее заявляли, что в транспортной полиции врачам омской больницы сообщили об обнаружении некоего смертельно опасного вещества, с которым могло быть связано состояние Навального. Как сообщили в прокуратуре, полиция в ходе дослественной проверки осмотрела гостиничный номер политика в Томске. Его называют одним из вероятных мест отравления оппозиционера. Как пишет издание «Тайга.Инфо», гостиница может быть связана с высокопоставленными чиновниками и силовыми органами. По некоторым данным, в отеле установлена новейшая система безопасности, а среди сотрудников есть бывшие силовики»

Сторонники Навального и его семья требуют возбудить уголовное дело по факту отравления навального. В Кремле заявляют, что пока не видит повода для проведения расследования.

Корреспондент RTVI в Берлине Константин Гольденцвайг рассказал в эфире «Эха Москвы», что вокруг больницы, где находится Навальный, сняли охрану. Журналист предположил, что это может быть связано с изменениями в состоянии политика или его переводом в другое место.

Официальный представитель клиники «Шарите» Мануэла Зингль отказалась комментировать публикацию «Шпигеля», назвав выводы авторов предположением и спекуляцией.