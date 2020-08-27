Тихановская: Нет никаких оснований преследовать Координационный совет оппозиции, который действует в рамках закона

Нет никаких оснований преследовать Координационный совет оппозиции Белоруссии, который действует в рамках закона. Заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер и кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

По ее мнению, правоохранительные органы республики не имеют никаких оснований для уголовного преследования членов Координационного совета оппозиции Белоруссии. «Наш Координационный совет действует в рамках закона. К сожалению это обычная методика по отношению к белорусскому народу – запугивание, репрессии. Но мы с этим справимся. И наш координационный совет работает в обычном режиме», — сказала она.

При этом С.Тихановская добавила, что мирные протесты и забастовки продолжаются «полным ходом», и «не прекратятся, пока не будет выполнено их главное требование».

«Наши требования и народа, чтобы Лукашенко ушел со своего поста. Протесты не угаснут, и забастовки не угаснут. Белорусы четко понимают, чего они хотят – честные выборы, где они выберут своего президента. Все идет своим чередом, и власть будет вынуждена пойти на переговоры с координационным советом. Белорусский народ вынудит выйти Лукашенко на переговоры», — подчеркнула она.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко получил 80,10% голосов, Тихановская – 10.12% , которая не признала результаты выборов. После подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Сегодня на допрос в Следственный комитет Белоруссии вызвали члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову.