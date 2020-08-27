В России за минувшие сутки официально подтверждены 4711 случаев заболевания коронавирусом

Общее число заразившихся с начала эпидемии на сегодня превысило 975 тысяч человек и при нынешних темпах выявления новых случаев уже к началу сентября показатель может достичь отметки в миллион инфицированных. Впрочем, некоторый оптимизм внушает то, что выздоравливает ежесуточно, больше, чем заболевает – по последним данным за сутки таких 6411, а всего с момента начала подсчета выздоровели уже 792 ,5 тысячи россиян. За последние сутки официально названное число заболевших возросло по сравнению с предыдущим на 35 случаев, но в штабе отмечают, что суточный прирост снижается и если брать последние четыре дня, то он вернулся к показателям конца апреля. Скончался 121 человек, с начала эпидемии зафиксировано 16 тысяч 804 летальных исхода. 11 августа в России зарегистрировали вакцину от нового вируса— «Спутник V», а сегодня в Минздраве вновь заявили о том, что вакцинация населения от инфекции, в том числе школьных учителей, будет добровольной.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в конце сентября или начале октября регистрацию может пройти еще одна российская вакцина от коронавируса. Ее разрабатывает научно-исследовательский центр «Вектор».