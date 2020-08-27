Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что против страны ведется гибридная война

Как выразился Лукашенко, «дипломатическая бойня началась и на самом высоком уровне». Президента цитирует государственное агентство БелТА. По его словам, «некоторые соседи не только в открытую заявляют о своей позиции по поводу повторных выборов, но и начинают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии». В частности, он рассказал о планах присоединить Гродненскую область к Польше.