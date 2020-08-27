Тихановская: В Белоруссии мирные протесты не стихают, и мы добьемся ухода Лукашенко мирным путем

В Белоруссии мирные протесты не стихают, а продолжают идти со своей интенсивностью. Как рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер оппозиции Светлана Тихановская, «люди готовы идти до победы».

«Протесты не выдыхаются, они идут своим чередом. Конечно, к концу недели степень накала может понижаться, но на выходных вернется все в свое русло. Люди больше не готовы принимать президента (А.Лукашенко), они утратили к нему доверие. И мы будем идти до победы», — сказала она.

Самое главное, по словам С.Тихановской, это «вместе с народом Белоруссии идти к всеобщей цели – новые прозрачные выборы», и народ готов добиваться своей цели. «Наши протесты принципиально мирные. Белорусы мирный народ, и мы не будем переходить эту грань ни в коем случае. Все хотят, чтобы Лукашенко ушел, и мы этого добьемся путем мирной демонстрации и забастовок», — подчеркнула она.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, которая не признала результаты выборов. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.