В Курганской области МВД и СК отчитались о 100% раскрываемости убийств и изнасилований по итогам первого полугодия

В Курганской области МВД и Следственный комитет отчитались о стопроцентной раскрываемости убийств и изнасилований по итогам первого полугодия, — сообщается на сайте СК. Сколько всего преступлений совершено, не уточняется. Однако подобной раскрываемости нет нигде в мире, — отмечает «МБХ Медиа». В частности, в США в 2018-м году были раскрыты только 45% тяжких преступлений.