Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести саммит по ядерному разоружению

Он пригласил к участию Россию, США, КНР и Евросоюз.

«Остановить ядерное безумие» предлагает Нурсултан Назарбаев. Он считает, что Москва, Вашингтон, Пекин и Брюссель должны сесть за стол переговоров, потому что именно они несут ответсвенность за будущее планеты. Казахстан готов организовать площадку для саммита, в ходе которого предполагается выработать многостороннее соглашение о поэтапном и пропорциональном сокращении ядерных вооружений. Послание экс-президента Казахстана на специальной сессии Генассамблеи ООН зачитал министр иностранных дел страны. Цитаты приводит агентство Sputnik Казахстан. Назарбаев напомнил, что, обретя независимость в 1991 году, Казахстан добровольно отказался от четвертого по мощности на планете арсенала ядерного оружия, и по его словам, «история подтвердила правильность данного шага». Ранее президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. В начале месяца лидеры США и России обсуждали дальнейшую судьбу СНВ-3 — Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает через полгода.

Москва и Вашингтон пока не договорились о продлении соглашения. У сторон возникли разногласия. В частности США хотят, чтобы к документу присоединился Китай.