В мэрии пока не комментируют решение суда обеспечить 13 детей с СМА дорогостоящим лекарством за счет бюджета

В московской мэрии пока не комментируют решение Тверского суда, обязавшего департамент здравоохранения обеспечить 13 детей со спинально-мышечной атрофией дорогостоящим лекарством за счет бюджета. Препарат «Спинраза» обладает высокой эффективностью, но в нем нуждаются гораздо больше детей, — сказала «Эху Москвы» Директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава. По словам Мониавы, благодаря этому препарату буквально за год состояние многих детей заметно улучшилось.