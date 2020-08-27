МВД сообщает о начале доследственной проверки в связи с госпитализацией Алексея Навального

По данным пресс-службы управления на транспорте, полицейские уже осмотрели гостиничный номер в томской гостинице, где проживал Навальный, а также участки местности по маршруту его передвижения. Изъято более ста предметов, которые могут иметь доказательные значения.

В свою очередь, Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что проверка Навального началась сразу после госпитализации Навального.

Российские власти считают преждевременным делать выводы о причинах комы Навального.

Между тем, немецкие врачи подозревают следы «Новичка» в веществе, которым мог быть отравлен политик. По информации журнала Spiegel и портала Bellingcat, немецкие специалисты установили параллели с отравлением болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015 году. Они считают, что при покушении на Навального была применена идентичная субстанция из группы ингибиторов холинэстеразы, к которой относятся органофосфаты и другие вещества. Среди них – инсектициды, нервнопаралитические газы, например, зарин, а также вещество «Новичок». Как антидот против них, пишет журнал, также применяется атропин.

Немецкие эксперты уже вступили в контакт с коллегами из Болгарии. Тем самым может быть доказана связь с российской спецслужбой ГРУ, которая причастна к отравлению Гебрева, констатирует Spiegel. Издание пишет, что ему известны восемь агентов ГРУ, участвовавших в операции против торговца оружием. В начале года болгарская прокуратура по заявлению Гебрева открыла процесс в отношении трех из сотрудников российской спецслужбы. В обвинении прокуратуры говорится, что Гебрев «должен был быть предумышленно убит неустановленной субстанцией из группы органофосфатов».

При отравлении Скрипалей была вызвана идентичная реакция на используемое вещество. Spiegel делает заключение, что и в случае с Гебревым был применен «Новичок».

Между тем, один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев считает несостоятельной версию воздействия боевыми отравляющими веществами. По его словам, зарин, зоман и «Новичок» обладают огромной скоростью воздействия. Их задача – вывести из строя солдата в течение 10-ти минут, — сообщает Интерфакс.