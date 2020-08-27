Тихановская рассказала, что руководители европейских стран воспринимают ее как лидера оппозиции, которого выбрал народ

Лидеры европейских стран воспринимают Светлану Тихановскую и ведут переговоры как с лидером оппозиции Белоруссии, которого выбрал народ. Об этом она рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

На данный момент Светлана Тихановская находится в Европе, и на вопрос, как она оценивает общение лидеров европейских стран, ответила: «Они общаются со мной как с лидером, которого выбрало большинство белорусов».

«Со мной связывались (после окончания выборов) представители многих государств, среди которых представителей Российской Федерации не было. Но мы всегда открыты к разговорам или переговорам с лидерами всех стран», — отметила она.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко получил 80,10% голосов, Тихановская – 10.12% , которая не признала результаты выборов. После подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты.