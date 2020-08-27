Журнал Forbes представил новый рейтинг богатейших россиянок

В этом году совокупное состояние его участниц выросло до рекордных показателей.

Не смотря на пандемию коронавируса, наиболее преуспевающие российские бизнес-леди преумножили свои капиталы. Суммарное состояние 25 богатейших женщин страны достигло суммы в $10,7 млрд.

Второй год в списке богатейших сразу два миллиардера. Это многолетний лидер рейтинаг Елена Батурина, и стремительно набирающая финансовую мощь основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Состояние каждой выросло за год на $100 млн.

При том, что рейтинг Forbes отличается постоянством, на сей раз в списке появились сразу два новичка. Одна из них – Екатерина Федун — дочь миллиардера Леонида Федуна, акционера нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак».

Второй новичок в рейтинге — Людмила Коган, вдова бизнесмена Владимира Когана, которая унаследовала долю мужа в банке «Уралсиб».

Замыкает список 25 богатейших женщин Мария Шарапова. Которая, закончив спортивную карьеру, успела конвертировать свою популярность в бизнес. Состояние бывшей теннисистки составляет 200 $ млн.