МГУ не планирует лишать Александра Лукашенко звания почетного профессора, — сообщил ТАСС ректор Виктор Садовничий. Таким образом он ответил на соответствующую петицию студентов и сотрудников университета. Садовничий назвал это глупостью и напомнил, что звания почетного профессора Лукашенко был удостоен в 1996-м году по решению ученого совета вуза.