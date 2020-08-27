Лидер белорусских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич выразил протест из-за действий ОМОНа в Минске

Во время разгона акции протеста силовики заблокировали митингующих в костеле. Прихожане, находившиеся в храме, также не могли его покинуть. Двери открыли только спустя 40 минут. Кондрусевич считает, что это грубое нарушение прав верующих и свободы вероисповедания.