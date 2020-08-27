В Третьяковской галерее закрыли залы, в которых вчера из-за ливня протекла крыша

Администрация уверяет, что они откроются позже.

Выставка «Ненавсегда», которая посвящена брежневскому периоду советской истории, сейчас закрыта для посетителей. У входа дежурит только охранник, а за столом, где как правило сидит билетёр, никого нет. Периодически через двери заходят и выходят сотрудники галереи. Каким-либо образом комментировать происходящее они отказываются. На сайте Третьяковки сказано, что сейчас в эти залы нельзя, поскольку там необходима просушка полов.

В свою очередь почти все остальные залы галереи работают в обычном режиме. Посетителей достаточно. Ещё до открытия у входа поджидали порядка двадцати человек.

Как ранее поясняли в Третьяковской галерее, протечка крыши произошла из-за прорыва изношенной ливневой канализации. Общая сумма ущерба от произошедшего ещё не установлена.