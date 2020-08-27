В Барнауле задержали военнослужащего российских ракетных войск, его заподозрили в передаче секретных данных Украине

В Барнауле задержали военнослужащего российских ракетных войск, которого в ФСБ заподозрили в передаче секретных данных разведке Украины. Возбуждено уголовное дело о госизмене, офицеру может грозить до 20 лет лишения свободы.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что служащий Ракетных войск стратегического назначения в Барнауле передавал информацию, содержащую гостайну, разведке Украины. На опубликованном видео мужчина в камуфляжной форме с пакетом в руке идет по двору с многоэтажной застройкой, судя по всему из магазина, оперативники в бронежилетах ведут наблюдение из автомобиля и в момент, когда офицер проходит мимо, молниеносно выходят из машины и проводят задержание. Издание «МБХ медиа» называет возможное имя подозреваемого – это Сергей Сидорчук, 1988 года рождения, выпускник академии РВСН. В сообщении ФСБ утверждается, что речь идет о возможном сотрудничестве задержанного с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. За последние месяцы это уже не первое задержание с подобными обвинениями – в конце июня в Курске был арестован подполковник полиции по подозрению в сотрудничестве с СБУ.

По данным «Коммерсанта», задержанного в июне офицера могли подозревать в передаче сведений о перемещениях спецтехники в районе российско-украинской границы.