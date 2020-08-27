Ситуация в Белоруссии станет одной из главных тем неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза

Белорусы должны сами выбрать путь, по которому идти дальше, — считает канцлер Германии Ангела Меркель. В Берлине подчеркивают, что Евросоюз хочет прежде всего защитить права человека в Белоруссии. Речь не идет о скорейшей интеграции страны в ЕС и Североатлантический альянс.