Жданов: В хронологии оказания помощи и вывоза Навального «Коммерсантъ» допустил множество неточностей

«Коммерсантъ» в статье о хронологии оказания помощи и вывоза оппозиционера Алексея Навального допустил много неточностей. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Хроника содержит фактически множество не тех данных. Самая главная ошибка газеты – причина, почему была задержка в отправке Навального, что якобы немецкие врачи не хотели его забирать. Это полная неправда. Самолет приземлился 21 августа, и по плану было, что с Навальным на борту полетит обратно. Никаких препятствий ни от немецких врачей, ни от пилотов не было. Единственным препятствием было это то, что омская больница не выдавала Навального. Хотя родственники требовали в транспортировке, и официальные заявления, и документы от немецкой больницы. Но при этом нам врали о нетранспортабельности Алексея», — сказал он.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП No1. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite. Есть мнение, что политик был отравлен.

И.Жданов считает, что ответственность за отравление лежит на главе государства. «Сказать, кто это сделал, пока невозможно. Отравить мог кто угодно. Но ответственность лежит на Путине, потому что он как президент отвечает за такие криминальные воздействия на лидера российской оппозиции. И мы требуем возбуждение уголовного дела, потому что отравление было уже очевидно», — подчеркнул он.