К концу этой недели, возможно, немецкие врачи проведут пресс-конференцию в связи с состоянием Навального

Немецкие врачи клиники «Шарите», куда транспортировали оппозиционера Алексея Навального, возможно к концу этой недели проведут пресс-конференцию о его состоянии. Об этом сказал в прямом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист RTVi Константин Гольденцвайг, находящийся в Германии.

«Все журналисты в «Шарите» связываются с пресс-службой клиники. И пока говорят, что до конца недели не будет никаких заявлений и сведений. И может быть, в конце недели эта пресс-конференция состоится», — сказал он.

По словам К.Гольденцвайга, сама немецкая клиника «заинтересована» в публичности, но есть вероятность, что родственники Навального «не хотят делать преждевременных заявлений. «Важно понимать, что любая пресс-конференция проходит (в Германии), как я понимаю, с согласия родственников. Возможно, это мое допущение, родственники выжидают результатов от немецких специалистов. Может не наступил такой рубеж, когда можно о чем-то говорить», — отметил он.

Также он отметил, что вокруг клиники была снята охрана. «Мы видели, как пару дней назад вокруг клиники сняли всю охрану и полицию.

Журналистов стало меньше вокруг клиники. И при отсутствии новостей медицинских для журналистов главная интрига – ограничится ли все грозными воззваниями Меркель, европейских политиков, или последуют какие-то шаги, санкционные механизмы», — сказал он.