Роспотребнадзор объявил о начале прививочной кампании от гриппа

Как уточнили в ведомстве, вакцина содержит три штамма гриппа — Н1N1, гонконгский и вашингтонский – именно их рекомендовала Всемирная организация здравоохранения. В Роспотребнадзоре напомнили, что оптимальное время для вакцинации – три осенних месяца, с сентября по ноябрь.