В Новой Зеландии суд приговорил к пожизненному заключению виновного в нападении на мечети Крайстчерча

В Новой Зеландии суд приговорил к пожизненному заключению Брентона Тарранта. Он признан виновным в нападении на мечети Крайстчерча, в результате чего погиб 51 человек. Преступление было совершено 15-го марта прошлого года. Таррант снимал нападение на видео и вел трансляцию в социальных сетях. Осужденный лишен права подать на условно-досрочное освобождение.