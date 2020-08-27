Пресс-секретарь муниципального депутата Юлии Галяминой Николай Касьян сообщил об обыске в его квартире

Касьян уточнил, что находится в статусе свидетеля, — сообщает ТАСС. Против Галяминой возбуждено уголовное дело по так называемой «дадинской» статье о неоднократном нарушении порядка проведения митинга. Сама Галямина виновной себя не признаёт и считает свое преследование политически мотивированным.