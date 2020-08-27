ФСБ показала видео задержания военнослужащего ракетных войск стратегического назначения в Барнауле

По версии спецслужбы, он передавал секретную информацию украинской разведке. Судя по видео, офицера задержали на выходе из магазина, он был в форме и не оказывал сопротивления. Возбуждено уголовное дело по статье «госизмена». Подозреваемый заключен под стражу, — сообщает Интерфакс.