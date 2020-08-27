Спортивная жизнь с США была приостановлена в связи с новыми антирасистскими протестами в стране

Они были вызваны необоснованно жесткими действиями полицейских.

Новая волна протестов вспыхнула в США после того, как в городе Кеноше стражи порядка несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Из-за полицейского насилия японская теннисистка Наоми Осака отказалась играть в полуфинале турнира в Цинциннати. В результате все матчи как женской, так и мужской части соревнований, были перенесены. Их примеру последовали и организаторы турнира в Нью-Йорке.

В НБА баскетболисты «Милуоки Бакс» бойкотировали пятый матч серии плей-офф с «Орландо Мэджик». Лига поддержала эту иннициативу и отменила все сегодняшние матчи в знак солидарности с протестующими.

Более того, клубы из Лос-Анжелеса «Лейкерс» и «Клипперс» выступили за бойкот оставшейся части сезона.

Также из-за антирасистских протестов были перенесены матчи MLS. Только в НХЛ все игры Кубка Стэнли прошли в соответствии с расписанием