В Лондоне объявлено имя лауреата Международной Букеровской премии-2020

Обладательницей самой престижной литературной премии англоязычного мира за роман «Неловкий вечер» стала Марика Лукас Рейневелд — 29-летняя автор родом из Нидерландов, самый молодой победитель в истории награды. В книге лауреата рассказано об истории девочки Яс из Нидерландов, как ее строгую христианскую семью фермеров поразило несчастье с исчезновением брата девочки. События в книге частично списаны с реальной жизни писательницы. Председатель жюри британец писатель и литературный критик Тед Ходжкинсон считает, цитата что « роман «Неловкий вечер» — это не чисто воспоминание о детстве, зажатом между стыдом и спасением, это абсолютно заслуженный лауреат»— конец цитаты. Из 120 книг, представленных на награду, в шорт лист вошли всего шесть , среди авторов которых единственный мужчина из Германии, пятеро авторов – дамы, из Аргентины, Мексики, Ирана и Японии. Из-за пандемии, вызванной коронавирусом , церемонию, запланированную на 19 мая, перенесли на конец вгуста и провели онлайн. На награду могли быть представлены книги разных стран, главное условие – они должны быть переведены на английский и опубликованы в Соединенном Королевстве или Ирландии.

Денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (или 64 с половиной тысячи долларов) делится между победителем и его переводчиком, премия вручается ежегодно с 2016 года.