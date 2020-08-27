Преподаватели ВШЭ, с которыми вуз не стал продлевать контракты, учредили независимый Свободный университет

Преподаватели Высшей школы экономики, с которыми вуз не стал продлевать контракты на новый учебный год, учредили независимый Свободный университет. В частности, это Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов и Елена Лукьянова, — пишет «Новая газета». Создатели Свободного университета называют его независимым образовательным проектом. Они собираются оградить преподавателей от административного давления и цензуры. Авторы проекта рассчитывают, что студенты смогут бесплатно учиться в Свободном университете.