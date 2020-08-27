Из-за протечки крыши сегодня в Третьяковской галерее не откроются несколько выставок

Во время вчерашнего ливня вода попала в несколько залов. Из-за этого экспонаты пришлось срочно переносить в другие помещения, — рассказала «Эху Москвы» заместитель генерального директора по развитию Татьяна Мрдуляш. Как уверяет Мрдуляш, из-за протечки пострадали только мультимедийные объекты. Картины и другие экспонаты не повреждены.