В США обвинили РФ в провокации дорожной аварии в Сирии, в результате которой пострадали четверо американских военных

В США обвинили Россию в провокации дорожной аварии в Сирии, в результате которой пострадали четверо американских военных. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Эллиот.

О столкновении, которое произошло утром во вторник ранее со ссылкой на источники сообщал телеканал CNN. Американский автомобильный патруль во время своего дежурства встретился с российским дорожным конвоем. В результате столкновения, которое как отмечали собеседники CNN произошло намеренно, экипаж бронемашины армии США получил травмы, «схожие с сотрясением мозга». Более того, над автомобилями на низкой высоте летал российский военный вертолет. Арабский телеканал Al-Masdar News опубликовал две видеозаписи с места инцидента, впрочем, судить о принадлежности машин тем или иным подразделениям сложно. В сообщении CNN отмечалось, что военные используют низколетящие вертолеты при необходимости освободить район от присутствия других военнослужащих. В Совете национальной безопасности США действия российских военных назвали «небезопасными и непрофессиональными, демонстрирующими нарушение мирных протоколов».

В Вашингтоне заявили, что не желают эскалации с военными подразделениями других стран, однако оставляют за собой право на ответную реакцию в случае повторения подобных инцидентов.