Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55-ти тысяч карт

Это сообщает РБК со ссылкой на источник в банковском секторе. В сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру. Источники утверждают также, что платежная система Visa также проинформировала кредитные организации об утечке. Впрочем, официальных комментариев пока нет.