Футболисты Зенита потерпели первое поражение в Премьер Лиге

Действующий Чемпион страны уступил в Москве столичному Динамо.

Зенит приехал в столицу в качестве безоговорочного лидера. Однако игра в Петровском парке у питерской команды не получилась. Остроты у ворот хозяев создавалось так мало, что наставник команды Сергей Семак заменил даже капитана Дзюбу. Но и это не помогло. Исход же матча еще до перерыва решил точный удар Шуньича. 1-0 в пользу Динамо.

Спартак в Волгограде с таким же счетом переиграл Ротор. А вот Локомотив, оставшись без своих лидеров, проиграл второй раз кряду. На этот раз Ахмтату со счетом 2-3. Вничью 1-1 сыграли Краснодар и ЦСКА. Рубин в Казани разгромил Уфу 3-0. А Ростов с минимальным счетом одолел дома Урал.

В турнирной таблице Зенит по прежнему первый. Всего на очко позади Спартак и ФК Сочи.

Матчи следующего 6-го тура футбольного чемпионата пройдут в ближайшие выходные.