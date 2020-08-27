ФСБ сообщает о задержании военнослужащего РВСН за госизмену

ФСБ сообщила о задержании в Барнауле военнослужащего ракетных войск стратегического назначения. Он подозревается в разглашении секретной информации и передаче украинской разведке сведений, составляющих государственную тайну. Как сообщает ТАСС, военнослужащий заключен под стражу по решению суда. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.