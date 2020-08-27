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09:31, 27 августа 2020

16-летняя девочка, пострадавшая от падения дерева в Москве, остается в тяжелом состоянии

16-летняя девочка, пострадавшая от падения дерева в Москве, остается в тяжелом состоянии, — сообщает источник Интерфакса. Это произошло во время вчерашней грозы. Собеседник агентства уточнил, что в результате непогоды в городе повалены несколько деревьев, подтоплены почти 30 московских улиц. В Третьяковской галерее на Крымском валу протекла крыша. Представители галереи утверждают, что произведения искусства не пострадали, и уверяют, что музей откроется сегодня по плану, в 10 утра.



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