Президент США Дональд Трамп сегодня должен выступить с заключительной речью на национальном республиканском съезде. Впрочем, никакого ажиотажа по этому поводу нет.



Партийные съезды традиционнно длятся четыре дня, и в заключительный день выдвинутый партией кандидат выступает с речью, в которой принимает номинацию и закрывает съезд. Так было на съезде Демократической партии на прошлой неделе, так было на всех съездах обеих партий все предыдущие годы. Но Дональд Трамп, для которого телешоу и рейтинги имеют традиционно огромную ценность, решил и Республиканский съезд превратить в Трамп-шоу — и выступать с речами каждый день. Это нарушение стало символическим, в отличие от другого решения президента — превратить Белый Дом в сцену партийного съезда. Сегодня (как и ранее в понедельник) Трамп выступит на лужайке Белого Дома, в присутствии нескольких сотен гостей (несмотря на эпидемию коронавируса). Из Розового Сада Белого Дома во вторник выступала и первая леди США Мелания Трамп — что нарушает установившиеся в современной истории США правила не использовать Белый дом в качестве административного ресурса в предвыборной кампании.

Детали речи президента Трампа не разглашаются, но судя по речам его детей и сторонников на съезде и обычной риторике президента говорить он будет об угрозах ультралевых демократов при президентстве Джо Байдена, о захвате городов протестующими, о сильной экономике при президенте Трампе и о том, как он прекрасно справился с пандемией коронавируса.

После проведения партийных съездов главным событием президентской гонки станут дебаты кандидатов в президенты и вице-президенты.