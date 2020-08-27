Президент США Дональд Трамп направил национальную гвардию в штат Висконсин, где полицейские ранили чернокожего Джейкоба Блейка. После этого начались массовые погромы и столкновения с полицией. Трамп обещает, что не допустит грабежей, поджогов, насилия и беззакония в американских городах.