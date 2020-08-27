Руководитель стачечного комитета предприятия «Гродноазот» Юрий Рововой уехал из Белоруссии

Сейчас он находится в Варшаве. В своем Инстаграме Рововой объяснил, что покинул страну, опасаясь уголовного преследования.

На прошлой неделе стачком «Гродноазот» провел голосование среди работников цехов, и большинство высказались за то, чтобы приостановить производство. Стоит напомнить, что президент Лукашенко поручил с начала этой недели закрыть бастующие предприятия. Кроме того, Лукашенко поручил МВД и КГБ навести порядок на улицах Гродно и других городов области. Цитирую по Интерфаксу: «Выявить всех подстрекателей и провокаторов».