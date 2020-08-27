Посол России в США назвал необоснованными санкции против НИИ Министерства обороны

Ранее американцы обвинили их в разработке запрещенного вооружения.

В министерстве торговли США так и не предъявили никаких доказательств того, что российские научно-исследовательские институты были причастны незаконной деятельности, — объявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, обвинения американского ведомства вызвали у дипломатов недоумение, поскольку там использовались «размытые формулировки».

Антонов подчеркнул, что американские чиновники проигнорировали тот факт, что Организация по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердила выполнение Россией положений соответствующей конвенции. Учитывая всё вышеперечисленное, посол заключил, что хотел бы получить от представителей США разъяснения.

Американское министерство торговли вчера внесло в чёрный список два научных института Министерства обороны России и Московский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Там объявили, что эти НИИ связаны с программами биологических и химических вооружений.

Как сообщает агентство ТАСС, включение в чёрный список означает, что эти НИИ больше не смогут законно приобретать в США продукцию двойного назначения. К такому типу относят те товары, которые можно использовать как в гражданских промышленных целях, так и для создания вооружения.