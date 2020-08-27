Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Нью-Йорк отказалась выпустить из тюрьмы убийцу Джона Леннона

Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Нью-Йорк отказалась выпустить из тюрьмы Марка Чепмэна, убийцу Джона Леннона. Чепмэну отказано в досрочном освобождении в 11-й раз. Подать следующее прошение он может в 2022-м году.