Власти Берлина запретили проведений акции протеста против коронавирусных ограничений

Она планировалась на ближайшие выходные. «Это решение не против свободы собраний, а для защиты от инфекции», — объяснил представитель местных властей Андреас Гайзель. В свою очередь, организаторы демонстрации намерены оспорить запрет в суде. Они называют решение политически мотивированным.