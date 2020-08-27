Комиссар ЕС по торговле ушел в отставку из-за скандала, связанного с нарушением коронавирусного режима в Ирландии

Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган ушел в отставку из-за скандала, связанного с нарушением коронавирусного режима в Ирландии. Недавно Хоган присутствовал на ужине, организованном гольф-клубом. Вместе с политиком на мероприятии присутствовало более 80-ти гостей при том, что в Ирландии действует запрет на проведение массовых мероприятий. Хоган считает, что ничего не нарушил, и принес извинения ирландскому народу.