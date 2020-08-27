Рыбопромышленники утверждают, что экспорт живого краба практически остановлен из-за новых требований к оформлению

Рыбопромышленники утверждают, что экспорт живого краба, одного из самых доходных промысловых ресурсов, практически остановлен из-за новых требований к оформлению таких грузов. Как пишет «Коммерсантъ», с конца июня для получения разрешения на вывоз требуется лицензия на каждую партию. Получение документа занимает до 25-ти дней, тогда как живой краб может храниться 10 дней. Участники рынка оценивают ущерб в десятки миллионов долларов, — добавляет газета.