Глава РЖД утверждает, что модернизация БАМа и Транссиба будет вне границ особо охраняемых природных территорий

Глава РЖД Олег Белозеров утверждает, что компания планирует реализовывать проекты по модернизации БАМа и Транссиба вне границ особо охраняемых природных территорий. Масштабные вырубки лесов не планируются, — заверил Белозеров. Он заявил РИА, что в РЖД не варвары и не дикари. В топ-менеджменте компании много сибиряков, и слова «священный Байкал» для них не экзотика из старых песен.