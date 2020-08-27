На шахте «Южная-2» в Свердловской области произошло задымление

Около 200 шахтеров выведены на поверхность, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Как сообщили местные власти, задымление могло произойти из-за возгорания кабеля. Утверждается, что непосредственно в шахте в момент задымления никого не было. Эвакуировали персонал, находившийся поблизости.