Главный исполнительный директор TikTok Кевин Майер покидает свою должность, — передает Франс Пресс. В начале августа президент США подписал указ, в котором отвел 45 дней на прекращении сделок с компаниями-владельцами приложений TikTok и WeChat в американской юрисдикции. По мнению американских властей, эти приложения шипионят за американцами, угрожают безопасности и экономике США.