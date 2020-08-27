Посол России в Вашингтоне назвал бездоказательными обвинения США против российских научно-исследовательских центров

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал бездоказательными обвинения США против российских научно-исследовательских центров. Антонов призвал прекратить искать проблемы там, где их нет. Ранее США внесли в «черный список» три российских НИИ. Их подозревают в работе над химическим и биологическим оружием. По некоторым данным, в одном из них разрабатывали нервно-паралитическое вещество «Новичок», — сообщает издание «Медуза».