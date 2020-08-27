Сегодня в Берлине начнется неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза

Неформальные встречи министров иностранных дел ЕС уходят корнями в 1974 год и называются по месту первых переговоров – немецкому дворцу Гюмних. Принимающей стороной в этот раз будет глава дипведомства ФРГ Хайко Маас. Встреча пройдет в рамках председательства Германии в Европейском совете, руководить ей будет Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Борелль.

Переговоры начнутся рабочим заседанием по теме Беларуси. Министры обсудят новейшие развитие событий в стране и уже принятые меры Евросоюза, а также дальнейшие шаги. Ранее Хайко Маас заявил, что ЕС не оставит без ответа тяжелые нарушения прав человека и основных демократических принципов в Беларуси.

После этого на повестке дня конфликт между Грецией и Турцией из-за территориальных претензий в Средиземном море.



В пятницу первой темой встречи станут отношения Евросоюза и России. Затем запланирован рабочий обед с обсуждением геополитического влияния пандемии коронавируса и стратегической реакции ЕС.

По приглашения Хайко Мааса в качестве гостя во встрече примет участие министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази. Во время рабочего визита будут обсуждаться темы мирного процесса на Ближнем Востоке, ситуация в регионе, а также отношения Евросоюза и Израиля.

Во время неформальных встреч не запланированы официальные решения, поэтому в Берлине не будут приниматься правовые документы или рекомендации Европейского совета.