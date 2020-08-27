Немецкие врачи, которые занимаются лечением Навального, запросили информацию о покушении на торговца оружием Гебрева

Немецкие врачи, которые занимаются лечением политика Алексея Навального, запросили информацию о покушении на жизнь болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева. По данным международных расследователей, доктора считают, что у этих двух случаев просматриваются некие сходства. О

Специалисты берлинской клиники «Шарите» могли прийти к выводу, что при отравлениях российского политика и болгарского бизнесмена использовались схожие вещества. Такое предположение сделали авторы совместного расследования немецкого журнала Der Shiegel и международной группы Bellingcat. Они пришли к этому выводу на основании того, что немецкие врачи запросили у софийских коллег данные об инциденте с Емельяном Гебревым.

Болгарского торговца оружием госпитализировали в апреле 2015-ого года. Гебрев впал тогда в кому и провёл в ней около месяца. Позже лаборатория в Хельсинки нашла в его анализах следы двух органофосфатов. Bellingcat и интернет-изданиеThe Insider писали, что это позволяет описать произошедшее как попытку отравления предпринимателя с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок».

В минувший понедельник немецкие врачи нашли в организме Навального последствия влияния вещества из группы ингибиторов холинестеразы. В неё также входят огранофосфаты, найденные ранее у Гебрева.

Российские врачи тем временем не согласились с выводами иностранных коллег. В омской больнице, куда изначально привезли Навального, утверждают, что проверяли версию об отравлении и доказательств не нашли.

Алексей Навальный находится в коме с прошлого четверга. Он потерял сознание во время рейса из Томска в Москву.