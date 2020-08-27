Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о массовом клиническом исследовании вакцины от коронавируса в столице

Испытания препарата, разработанного Институтом имени Гамалеи, пройдут на базе городских поликлиник. Как пишет Собянин в своем блоге, власти планируют привлечь до 40 тысяч добровольцев. Ими могут стать любые москвичи старше 18 лет, не болевшие коронавирусом и не имеющие симптомов ОРВИ, а также не контактировавшие с заразившимися как минимум за две недели до вакцинации. Участники испытаний, добавил градоначальник, будут находиться под наблюдением врачей в течение полугода. При этом он уверяет: вакцина безопасна, несмотря на то, что третий этап клинических исследований проходит одновременно с ее вводом в гражданский оборот. Также, по его словам, вакцина не содержит самого коронавируса.

Вакцина от коронавируса Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в середине августа. Президент Владимир Путин назвал ее первой в мире. При этом она была испытана только на двух группах добровольцев по 38 человек каждая.